Рубцовск: Георгиевский крест времен Первой мировой войны конфискован у жителя Рубцовска • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Георгиевский крест времен Первой мировой войны (1914-1918 гг.) конфискован у жителя г. Рубцовска. В нарушение требований федерального законодательства в феврале 2020 года гражданин А. совершил сделку на торговой площадке в сети Интернет и незаконно приобрел артефакт, представляющий историко-культурную ценность. Об этом сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Согласно мнению экспертов, приобретенная награда извлечена из культурного слоя мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны (Временного правительства) и является археологическим предметом, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. УФСБ России по Алтайскому краю деятельность нарушителя пресечена прямо в момент получения посылки в почтовом отделении г. Рубцовска.

В рамках организованного взаимодействия и при методической поддержке Алтайохранкультуры, пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.15.1 КоАП Российской Федерации — совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации.

По результатам судебного рассмотрения, правонарушитель получил штраф с применением дополнительной меры ответственности в виде конфискации изъятого археологического предмета.

Алтайохранкультура напоминает жителям Алтайского края:

Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Физические и юридические лица, владеющие археологическими предметами, не вправе отчуждать данные предметы, за исключением случая передачи их государству, случая универсального правопреемства или случаев предусмотренных частями 2 и 3 статьи 8 Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии».

За несоблюдение перечисленных требований законодательства Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.

Фото: ukn22.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске