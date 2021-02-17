Рубцовск: На Алтае пьяная мать покормила грудью 4-месячного ребенка после чего малыш скончался • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следком завел уголовное дело в отношении 32-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, как пояснили в следственном отделе по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай, 11 января 2021 года в республиканской столице 32-летняя местная жительница, отметив свой день рождения и употребив спиртные напитки, находясь у себя по месту проживания в квартире одного из многоквартирных домов, легла спать рядом со своим малолетним сыном, 27.08.2020 года рождения. Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания малолетних детей в указанной семье, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Фото: otdeln.ru

Автор: vizitka01

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