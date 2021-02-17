Рубцовск: В Рубцовске на "Лыжню России" вышли около тысячи человек: фоторепортаж | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске на «Лыжню России» вышли около тысячи человек: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В воскресенье, 14 февраля, в Рубцовске на Трассе здоровья с самого утра было многолюдно: взрослые и малыши готовились покорять “Лыжню России”.

Изначально массовое спортивное мероприятие планировалось провести 13 февраля, однако из-за морозов организаторы – городское управление культуры, спорта и молодежной политики, а также спортивная школа “Спарта” решили отложить старт на один день. И не ошиблись: погода оказалась поистине чудесной. Синее небо, яркое солнце, отсутствие даже малейшего ветерка и великолепно подготовленная лыжня создавали по-настоящему праздничное настроение.

Регистрация участников открытого этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России-2021” началась в 10:30. Спортсмены шли поодиночке, семьями и целыми командами: школьники, студенты, военнослужащие, работники предприятий, пенсионеры. Самые маленькие лыжники – дошколята, самые возрастные – 80+.

Первыми покорять дистанцию 500 метров отправились мальчики 8 лет и младше. Команду на старт им дала заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. Следом на лыжню вышли девочки такого же возраста.

А в 11:30 началась церемония открытия. Всех участников поприветствовала Лариса Янцен, она же вручила благодарственные письма рубцовчанам – руководителям предприятий и предпринимателям, благодаря инициативе и стараниями которых было сделано освещение 800 метров Трассы здоровья.

“Отдельное спасибо хотелось бы сказать директору муниципального унитарного предприятия “Водоканал” Евгению Зазнобину, который и стал главным инициатором всех изменений, происходящих на Трассе здоровья. И для него мы приготовили особенный подарок – лыжи! Уверена, что с такими неравнодушными людьми нашу Трассу ждет действительно светлое будущее!”, – отметила Лариса Александровна.

После этого началось награждение маленьких лыжников, преодолевших полкилометра. Как среди девочек, так и среди мальчиков весь пьедестал заняли воспитанники отделения лыжных гонок СШ “Спарта”. Первые места – Александра Шухова и Михаил Мороз. Серебряные призеры – Лера Рыбакова и Евгений Бурмицких. Бронзовые медали завоевали Влада Самшорина и Макар Попов.

Уже после парада открытия на старт вышли ребята 2003 года рождения и младше. Дистанция – четыре километра. Нацеленные на борьбу за призовые места, стояли впереди, а уже за ними – все желающие просто поучаствовать в соревнованиях и получить удовольствие от лыжной прогулки. Следом отправились покорять четыре километра девушки.

И вновь, как и у малышей, все награды достались воспитанникам “Спарты”. Золото – Марии Богачевой и Егору Боброву, серебро – Алене Яковлевой и Виталию Ионину, бронза – Альбине Фатеевой и Роману Золотухину.

Своими впечатлениями поделилась победительница Маша Богачева:

“Была уверена, что добьюсь высокого результата, потому что тренируюсь, да  и не было сегодня сильных соперников. Вообще, я хотела бежать 10 километров, но мне не разрешили из-за возраста – маленькая еще. Поэтому на четыре километра стартовала одной из последних”.

Маша серьезно занимается лыжными гонками – шесть лет она тренируется в СШ “Спарта” под руководством мастера спорта международного класса Татьяны Мороз. И уже получила второй взрослый разряд.

И последними на самую длинную дистанцию – десять километров – стартовали взрослые участники 2002 года рождения и старше.

На трассе в определенных точках стояли контролеры, которые выдавали спортсменам талоны, свидетельствующие о том, что участник честно пробежал или прошел положенные километры.

И у взрослых победители и призеры определились в результате упорной борьбы. Первые места завоевали Елена Бычкова и Антон Соловьев. Серебряными призерами стали Наталья Галузина и Вадим Мананников. Третьи места у Дианы Желтаковой и Александра Неверова.

“В проведении спортивно-массовых мероприятий наше управление традиционно сотрудничает с войсковой частью 6720. Они всегда предоставляют горячий чай, за что мы им очень благодарны. Все спортсмены, преодолевшие выбранную дистанцию, могут подкрепить свои силы не только чаем, но и вкусными булочками”, – уточнила Лариса Янцен.

Войсковая часть 6720 получила кубок, как самая массовая команда – в ее составе было 74 лыжника.

И по традиции каждый участник оставил себе на память шапочку и номер с символикой “Лыжни России-2021”.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

 

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

 

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021 ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

ГОРНЯК22 17.02.2021

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