Рубцовск: В Рубцовске на "Лыжню России" вышли около тысячи человек: фоторепортаж | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В воскресенье, 14 февраля, в Рубцовске на Трассе здоровья с самого утра было многолюдно: взрослые и малыши готовились покорять “Лыжню России”.

Изначально массовое спортивное мероприятие планировалось провести 13 февраля, однако из-за морозов организаторы – городское управление культуры, спорта и молодежной политики, а также спортивная школа “Спарта” решили отложить старт на один день. И не ошиблись: погода оказалась поистине чудесной. Синее небо, яркое солнце, отсутствие даже малейшего ветерка и великолепно подготовленная лыжня создавали по-настоящему праздничное настроение.

Регистрация участников открытого этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России-2021” началась в 10:30. Спортсмены шли поодиночке, семьями и целыми командами: школьники, студенты, военнослужащие, работники предприятий, пенсионеры. Самые маленькие лыжники – дошколята, самые возрастные – 80+.

Первыми покорять дистанцию 500 метров отправились мальчики 8 лет и младше. Команду на старт им дала заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. Следом на лыжню вышли девочки такого же возраста.

А в 11:30 началась церемония открытия. Всех участников поприветствовала Лариса Янцен, она же вручила благодарственные письма рубцовчанам – руководителям предприятий и предпринимателям, благодаря инициативе и стараниями которых было сделано освещение 800 метров Трассы здоровья.

“Отдельное спасибо хотелось бы сказать директору муниципального унитарного предприятия “Водоканал” Евгению Зазнобину, который и стал главным инициатором всех изменений, происходящих на Трассе здоровья. И для него мы приготовили особенный подарок – лыжи! Уверена, что с такими неравнодушными людьми нашу Трассу ждет действительно светлое будущее!”, – отметила Лариса Александровна.

После этого началось награждение маленьких лыжников, преодолевших полкилометра. Как среди девочек, так и среди мальчиков весь пьедестал заняли воспитанники отделения лыжных гонок СШ “Спарта”. Первые места – Александра Шухова и Михаил Мороз. Серебряные призеры – Лера Рыбакова и Евгений Бурмицких. Бронзовые медали завоевали Влада Самшорина и Макар Попов.

Уже после парада открытия на старт вышли ребята 2003 года рождения и младше. Дистанция – четыре километра. Нацеленные на борьбу за призовые места, стояли впереди, а уже за ними – все желающие просто поучаствовать в соревнованиях и получить удовольствие от лыжной прогулки. Следом отправились покорять четыре километра девушки.

И вновь, как и у малышей, все награды достались воспитанникам “Спарты”. Золото – Марии Богачевой и Егору Боброву, серебро – Алене Яковлевой и Виталию Ионину, бронза – Альбине Фатеевой и Роману Золотухину.

Своими впечатлениями поделилась победительница Маша Богачева:

“Была уверена, что добьюсь высокого результата, потому что тренируюсь, да и не было сегодня сильных соперников. Вообще, я хотела бежать 10 километров, но мне не разрешили из-за возраста – маленькая еще. Поэтому на четыре километра стартовала одной из последних”.

Маша серьезно занимается лыжными гонками – шесть лет она тренируется в СШ “Спарта” под руководством мастера спорта международного класса Татьяны Мороз. И уже получила второй взрослый разряд.

И последними на самую длинную дистанцию – десять километров – стартовали взрослые участники 2002 года рождения и старше.

На трассе в определенных точках стояли контролеры, которые выдавали спортсменам талоны, свидетельствующие о том, что участник честно пробежал или прошел положенные километры.

И у взрослых победители и призеры определились в результате упорной борьбы. Первые места завоевали Елена Бычкова и Антон Соловьев. Серебряными призерами стали Наталья Галузина и Вадим Мананников. Третьи места у Дианы Желтаковой и Александра Неверова.

“В проведении спортивно-массовых мероприятий наше управление традиционно сотрудничает с войсковой частью 6720. Они всегда предоставляют горячий чай, за что мы им очень благодарны. Все спортсмены, преодолевшие выбранную дистанцию, могут подкрепить свои силы не только чаем, но и вкусными булочками”, – уточнила Лариса Янцен.

Войсковая часть 6720 получила кубок, как самая массовая команда – в ее составе было 74 лыжника.

И по традиции каждый участник оставил себе на память шапочку и номер с символикой “Лыжни России-2021”.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ВРубцовске