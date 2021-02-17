Рубцовск: Педагогический отряд Алтайского края занял второе место на Всероссийском конкурсе в Москве | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото предоставлено пресс-службой Российской нацпремии «Студент года»

В Москве завершился проект Российского Союза Молодежи – Всероссийский творческо-образовательного фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «АРТ_ПОЛАР», в котором приняли участие более 20 отрядов. Межвузовский педагогический отряд «СОЮЗ» из Алтайского края занял второе место.

В начале февраля финалисты конкурсной программы фестиваля встретились на очном этапе в Москве, где представили свои достижения и обменялись опытом. По итогам фестиваля определились победители, получившие денежные призы от Благотворительного фонда имени Никулина А. В.

Межвузовский педагогический отряд «СОЮЗ» из Алтайского края занял второе место. На развитие своей деятельности отряд получил 30.000 рублей. Среди прочих достижений отряда значится звание лучшего СПО Алтайского края по итогам работы в 2018 году. В 2019 и 2020 годах отряд занимал второе место в Конкурсе профессионального мастерства СПО Алтайского края «Грани вожатского мастерства».

В рамках семидневной программы фестиваля состоялись 22 образовательных мастер-класса от приглашенных спикеров. Сами участники провели 20 мастер-классов по актуальным темам работы с молодёжью: использование современных технологий, медиа и социальных сетей в лагере; педагогические формы работы с разными категориями детей: с трудными подростками, детьми с нарушениями слуха и речи, с детьми поколение Z; мотивация, целеполагание, развитие в команде и профессиональной среде; новая реальность детского отдыха – инструменты организации и проведения онлайн-смен.

Кроме того, педагогические отряды провели 13 дневных и вечерних тематических мероприятий. Вожатые показали коллегам игры, которые проводят в лагерях своих регионов, а также представили новые мероприятия на основе механик настольных игр, которые педагогические отряды разработали в рамках второго этапа онлайн-конкурса.

Для руководителей педагогических отрядов прошел круглый стол, который провела Юлия Баранова, консультант Образовательных проектов компании «ПАКК», методист-разработчик образовательных программ. Руководители педагогических отрядов обсудили методы организации и проведения онлайн-смен, их преимущества и важность дистанционных форматов работы. Участники круглого стола поделились опытом реализованных онлайн-смен для детей и будущих вожатых.

Фестиваль является финальным этапом Всероссийского проекта по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива России «АРТ_ПОЛАР», реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ВРубцовске