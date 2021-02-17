Рубцовск: Алтайских мастеров приглашают принять участие в выставке-ярмарке «Чудики» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Алтайских мастеров приглашают принять участие в выставке-ярмарке «Чудики» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото zen.yandex.ru

До 30 апреля принимают заявки на Всероссийскую выставку-ярмарку мастеров «Чудики». Она пройдет 24 июля в селе Сростки в рамках заключительных мероприятий Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Выставку-ярмарку организуют Государственный Российский Дом народного творчества имени Василия Поленова, Министерство культуры региона и Алтайский государственный Дом народного творчества.

К участию приглашают мастеров со всей страны старше 18 лет. Заявку и фотографии своих работ необходимо отправить по электронной почте chudiki.21@mail.ru. Мастера, прошедшие отборочный этап, получат приглашение на участие в финальном этапе, сообщают в ведомстве.

«Чудики Шукшина – фантазеры и мечтатели, герои с особым восприятием мира и нестандартным мышлением. Участниками выставки-ярмарки станут народные мастера, чьи произведения не вписываются в существующие традиции и каноны профессионального искусства, с неутомимой выдумкой, «умными» руками и затейливой фантазией», – отметили организаторы проекта.

Более подробную информацию об условиях участия смотрите в положении.

ВРубцовске

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