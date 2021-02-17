Рубцовск: Рубцовчанина обвиняют в незаконной покупке Георгиевского креста | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Алтайском крае положено начало формированию судебной практики рассмотрения дел о незаконных сделках с археологическими предметами.

По информации пресс-службы администрации края, Георгиевский крест времен Первой мировой войны (1914-1918 гг.) конфискован у жителя города Рубцовска. В феврале 2020 года гражданин А. совершил сделку на торговой площадке в сети Интернет и незаконно приобрел артефакт, представляющий историко-культурную ценность. Согласно мнению экспертов, приобретенная награда извлечена из мест проведения боевых действий или погребальных мероприятий времен Первой мировой войны (Временного правительства) и является археологическим предметом, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен.

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю пресекли деятельность нарушителя прямо в момент получения посылки в почтовом отделении Рубцовска. Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам судебного рассмотрения правонарушитель наказан штрафом и конфискацией изъятого археологического предмета.

Георгиевский крест будет передан в Алтайский государственный краеведческий музей.

Алтайохранкультура напоминает: объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

ВРубцовске