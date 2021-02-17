Рубцовск: Утверждено расписание ВПР-2021 | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Утверждено расписание ВПР-2021 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото potokmedia.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году.

Согласно информации Минобразования края, ВПР пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов. Они пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам с 1 по 26 марта. ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для:

  • 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру),
  • 5 классов (русский язык, математика, история, биология),
  • 6 и 8 классов (русский язык и математика),
  • 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика).

Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку.

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

ВРубцовске

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