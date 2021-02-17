Рубцовск: Внимание! В Рубцовске из-за ремонтных работ изменится движение транспорта | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Внимание! В Рубцовске из-за ремонтных работ изменится движение транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото: mos.ru

Сегодня, 16 февраля, в Рубцовске будет изменено движение автобусов по маршруту №12, сообщает пресс-служба городской администрации. Это вызвано проведением ремонтных работ на тепловых сетях, обслуживаемых АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на участке от пр. Ленина до ул. Громова, в районе дома по ул. Дзержинского, 16. Движение будет изменено с 9:30 и до окончания работ. Маршрутки, двигающиеся в южном направлении будут объезжать этот участок по проспекту Ленина.

Еще одно изменение движения общественного транспорта планируется 17 февраля. С 22 часов  и до 6 часов 18 февраля, на время проведения ремонтных работ на тепловых сетях по ул. Тихвинской, движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2 будет осуществляться по скорректированному графику с проездом последнего троллейбуса в парк в 22 час. 00 мин.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: «Сбер» призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорске снова порыв на водосетях

Фев 17, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты!

Фев 17, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!

Фев 17, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

Фев 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar