Рубцовск: Внимание! В Рубцовске из-за ремонтных работ изменится движение транспорта | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Сегодня, 16 февраля, в Рубцовске будет изменено движение автобусов по маршруту №12, сообщает пресс-служба городской администрации. Это вызвано проведением ремонтных работ на тепловых сетях, обслуживаемых АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» на участке от пр. Ленина до ул. Громова, в районе дома по ул. Дзержинского, 16. Движение будет изменено с 9:30 и до окончания работ. Маршрутки, двигающиеся в южном направлении будут объезжать этот участок по проспекту Ленина.

Еще одно изменение движения общественного транспорта планируется 17 февраля. С 22 часов и до 6 часов 18 февраля, на время проведения ремонтных работ на тепловых сетях по ул. Тихвинской, движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2 будет осуществляться по скорректированному графику с проездом последнего троллейбуса в парк в 22 час. 00 мин.

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