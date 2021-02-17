Рубцовск: Фестиваль книги "Издано на Алтае" стартует в Рубцовске | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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18 февраля в 15 часов в ЦГБ Рубцовска состоится открытие XVI краевого фестиваля книги «Издано на Алтае» – одно из крупнейших книжных мероприятий Сибири.

Ежегодный фестиваль книги проводит Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова. Главной целью фестиваля организаторы считают привлечение внимания широкой общественности к интересным издательским проектам. Ну и конечно отметить лучшие книги и поощрить их создателей.

В 2021 году Рубцовск в третий раз станет региональной площадкой фестиваля.

Мероприятия фестиваля состоятся в пяти библиотеках города: Центральной городской библиотеке, модельной библиотеке «Контакт», библиотеке № 8, детской библиотеке № 4 и библиотеке № 3. В рамках фестиваля рубцовчане смогут принять участие в разнообразных культурных событиях.

С 18 февраля по 31 марта в библиотеках будут работать выставки книг, изданных в Алтайском крае и поступивших в фонды библиотек в 2020 году.

Одним из ключевых событий фестиваля станет конкурс творческих работ «Я живу на Алтае». К участию в конкурсе принимаются стихи, короткие рассказы и эссе о Рубцовске и Алтайском крае. По итогам конкурса будет издан сборник, в который войдут самые интересные работы.

Для участников конкурса член Союза писателей России Ольга Такмакова проведёт творческий практикум «Каждый пишет, что он слышит…»

В рамках фестиваля состоятся познавательные программы для детей и подростков: в модельной библиотеке «Контакт» пройдут краеведческий литературный квест «Из прошлого в будущее» и краеведческая игра «Лента времени. История города», в детской библиотеке № 4 – обзор «Алтай в трудах ученых и путешественников».

21 марта в центральной библиотеке народный студенческий театр АГИК «Стрекоза» представит музыкально-поэтический спектакль по творчеству Никиты Цветкова «Ноктюрн». Вечером в этот же день состоится творческая встреча с рубцовскими поэтами Ольгой Такмаковой и Юрием Кравченко «Рубцовск литературный».

Гостем фестиваля в марте станет Лариса Вигандт, которая презентует свою новую книгу «Александр Родионов» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха».

Анонсы всех ключевых мероприятий будут опубликованы на сайте Библиотечной информационной системы и в группах Центральной городской библиотеки в соцсетях.

ВРубцовске