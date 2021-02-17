Рубцовск: В Рубцовске пройдут соревнования «Лёд надежды нашей» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото rubtsovsk.org

20 февраля на стадионе «Спарта» состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2021».

Соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Главные цели мероприятия:

привлечения жителей города Рубцовска и близлежащий районов к регулярным занятиям конькобежным спортом;

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения;

профилактики правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди населения.

Принять участие в соревнованиях могут жители города и близлежащих районов на любых моделях коньков. Начало работы комиссии по допуску участников ‒ 10.00. Начало церемонии открытия соревнований ‒ 11.30.

Более подробная информация находится в Положении.

ВРубцовске