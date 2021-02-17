Рубцовск: В Рубцовске пройдут соревнования «Лёд надежды нашей» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске пройдут соревнования «Лёд надежды нашей» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото rubtsovsk.org

20 февраля на стадионе «Спарта» состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2021».

Соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Главные цели мероприятия:

  • привлечения жителей города Рубцовска и близлежащий районов к регулярным занятиям конькобежным спортом;
  • пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения;
  • профилактики правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди населения.

 

Принять участие в соревнованиях могут жители города и близлежащих районов на любых моделях коньков. Начало работы комиссии по допуску участников ‒ 10.00. Начало церемонии открытия соревнований ‒ 11.30.

Более подробная информация находится в Положении.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: «Сбер» призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Змеиногорске снова порыв на водосетях

Фев 17, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты!

Фев 17, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!

Фев 17, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

Фев 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar