Рубцовск: В Барнауле двое жителей предстанут перед судом за хищение 1000 литров дизельного топлива • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления МВД России задержали двух работников транспортной организации, подозреваемых в краже судового топлива.

Сотрудники транспортной полиции установили, что капитан и моторист, которые приходятся друг другу близкими родственниками, сливали горючее из топливного отсека теплохода в пластиковую емкость, помещенную в автомобиль, припаркованный на берегу в месте швартовки судна. Злоумышленники намеревались похитить и продать 1000 литров дизельного топлива.

Подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны с поличным на берегу реки Обь в окрестностях Барнаула. Сотрудники транспортной полиции изъяли топливо и вернули законному владельцу.

Следственным отделом Алтайского ЛУ МВД России по данному факту фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на хищение чужого имущества путем присвоения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Барнаульским транспортным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. За это деяние законодательством установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото и видео: Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте

Автор: vizitka01

ВРубцовске