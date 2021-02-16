Рубцовск: Госавтоинспекция устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Рубцовске • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: Госавтоинспекция устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Рубцовске

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

12 февраля 2021 года около 18 часов 00 минут, в г.Рубцовске на ул.Кавказской в районе дома №7, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, при движении допустил наезд на пешехода мужчину, 1978 г.р., после чего с места ДТП скрылся.

С целью установления обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к гражданам, которые располагают какой либо информацией по данному факту известны марка автомобиля, обратиться в отделение Госавтоинспекции, расположенное по адресу: улица Комсомольская, дом 238, кабинет № 6, или позвонить по телефонам: 4-30-73.

Фото: typical.if.ua

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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