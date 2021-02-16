Рубцовск: В Рубцовске полицейские задержали группу лиц по подозрению в покушении на сбыт наркотиков • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске была задержана группа лиц, участники которой подозреваются в сбыте крупнооптовых и мелких партий синтетических наркотических средств путем формирования тайников-закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

При задержании сотрудники полиции изъяли у подозреваемых неизвестное вещество, которое было направлено на исследование. Эксперты дали заключение о том, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 34,66 граммов.

Следственным отделом МО МВД России «Рубцовский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых у участников группы полицейскими был изъят упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.

В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств.

Фото: 22.мвд.рф

Автор: vizitka01

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