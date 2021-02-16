Рубцовск: В Рубцовске в подъезде одного из МКД избили и ограбили пенсионера • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске в подъезде одного из домов по проспекту Ленина избили 70-летнего мужчину, а затем отобрали у него сотовый телефон и две тысячи рублей, — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, предварительно установлено, что двое ранее судимых местных жителя 1980 и 1981 годов рождения в дневное время в подъезде дома по проспекту Ленина напали на 70-летнего мужчину, причинили побои и отобрали сотовый телефон и деньги в сумме 2 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены, подозреваемые задержаны, похищенное имущество изъято частично (сотовый телефон).

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), задержанные дали признательные показания.

Фото: 1tulatv.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске