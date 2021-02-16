Рубцовск: В Рубцовске тепло, но морозы вернутся: прогноз погоды на неделю | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В Рубцовске наступившая неделя – с 15 по 21 февраля – будет очень разнообразной по погодным условиям. Синоптики обещают оттепель, плюсовые температуры, сильные снегопады и дождь. Завершится эта семидневка морозами. А теперь подробнее.

15 февраля в Рубцовске ясно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в утренние часы -10°С, днем -5…-7°С.

16 февраля в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -5…-7°С, в утренние часы -6°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-9 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура -2…-4°С.

17 февраля в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -3…-5°С. Днем пасмурно, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 11-14 м/с. Температура 0…-2°С.

18 февраля в Рубцовске ночью пасмурно, снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на северный, 5-7 м/с. Температура -2…-4°С, в утренние часы понижение до -8°С. Днем пасмурно, сильный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 3-5 м/с, порывы до 8-9 м/с. Температура -7…-9°С.

19 февраля в Рубцовске ночью пасмурно, возможен сильный снег с дождем, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 7-9 м/с, порывы до 15-16 м/с. Днем пасмурно, возможен небольшой дождь, снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер переменный, 4-6 м/с, порывы до 9-14 м/с. Температура 0…+2°С, к вечеру понижение до -12°С.

20 февраля в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -15…-17°С, в утренние часы до -19°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 4-7 м/с. Температура -16…-18°С, вечером понижение до -23°С.

21 февраля в Рубцовске ночью ясно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, слабый. Температура -25…-27°С, в утренние часы -28°С. Днем ясно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура -20…-22°С.

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