Рубцовск: Оргкомитет «Победа» подвёл итоги работы за 2020 год | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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12 февраля в Барнауле состоялось заседание краевого оргкомитета «Победа», на котором рассмотрели итоги проведенных в 2020 году мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 2020 году в Алтайском крае продолжалась работа по обеспечению доступным и комфортным жильем ветеранов войны, так из краевого бюджета 3,4 миллиона рублей было направлено на проведение ремонта жилья у 205 ветеранов,- сообщает пресс-служба Администрации края.

В региональном бюджете на 2021 год предусмотрено 13 миллионов рублей на проведение ремонта жилых помещений ветеранов войны, приобретение подарков ко Дню Победы, организацию поздравлений и мероприятий с участием ветеранов.

Были подведены итоги прошлогодних мероприятий по ремонту мемориалов и памятников ВОВ. На эти цели в 2020 году израсходовали 96,3 миллиона рублей, благодаря которым в Алтайском крае отремонтировали и благоустроили территории 152 объектов культурного наследия.

Краевой интернет-проект «Книга Памяти Алтайского края» пополнился сведениями о 772 военнослужащих. Работа над проектом продолжается во взаимодействии с военным комиссариатом Алтайского края, органами местного самоуправления, военно-патриотическими обществами. На совещании отметили необходимость выпуска печатной версии электронной книги: «Печатные издания, несмотря на то, что интернет-проект удобен, не менее актуальны. Люди, особенно проживающие в сельской местности как раз ждут именно такого тома».

Следующее заседание будет посвящено плану основных мероприятий празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ВРубцовске