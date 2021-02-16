Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают в "Волонтёры Победы" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото visualrian.ru

«Слово Победителя. Блокада» – это проект, призванный сохранить и увековечить память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Благодаря ему ветераны получат необходимую социально-бытовую помощь, а в цифровом пространстве появится уникальный электронный архив документов, который совместными силами создадут волонтеры со всего мира. По итогам работы архив будет включать в себя более 100 000 семейных документов об освободителях и жителях блокадного Ленинграда.

Управление молодёжной политики Алтайского края набирает волонтеров старше 16 лет, готовых лично общаться с ветеранами и оказывать им всестороннюю поддержку, записывать видеовоспоминания участников блокады. Также волонтёры примут участие в создании электронного архива семейных документов, который поможет людям со всего мира найти информацию о прошлом своей семьи.

Подать заявку можно, перейдя по ссылке.

Всю информацию о проекте можно найти на официальном сайте.

ВРубцовске