Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают в "Волонтёры Победы" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Жителей Алтайского края приглашают в «Волонтёры Победы» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Фото visualrian.ru

«Слово Победителя. Блокада» – это проект, призванный сохранить и увековечить память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Благодаря ему ветераны получат необходимую социально-бытовую помощь, а в цифровом пространстве появится уникальный электронный архив документов, который совместными силами создадут волонтеры со всего мира. По итогам работы архив будет включать в себя более 100 000 семейных документов об освободителях и жителях блокадного Ленинграда.

Управление молодёжной политики Алтайского края набирает волонтеров старше 16 лет, готовых лично общаться с ветеранами и оказывать им всестороннюю поддержку, записывать видеовоспоминания участников блокады. Также волонтёры примут участие в создании электронного архива семейных документов, который поможет людям со всего мира найти информацию о прошлом своей семьи.

Подать заявку можно, перейдя по ссылке.

Всю информацию о проекте можно найти на официальном сайте.

ВРубцовске

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