Рубцовск: В Рубцовске задержали распространителей наркотиков | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске задержали распространителей наркотиков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Фото maykop.sm-news.ru

Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков на территории Рубцовска была задержана группа лиц, участники которой подозреваются в сбыте крупнооптовых и мелких партий синтетических наркотических средств путем формирования тайников-закладок,- сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

У подозреваемых было изъято неизвестное вещество массой 34,66 граммов. Экспертиза установила, что оно является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых у участников группы полицейскими был изъят упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.

В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств. Возбуждено уголовное дело.

ВРубцовске

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ГОРНЯК22

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