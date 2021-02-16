Рубцовск: Гонки на собачьих упряжках прошли в Алтайском крае | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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13 февраля в урочище Сосновка Алтайского района прошла горная гонка «По седому Алтаю» на северных ездовых собаках. Рельеф этой местности считается несложным, так что трасса подходит и новичкам. Уже известно, что в стартах приняли участие более 100 собак – хаски, маламуты, лайки и другие. Животные и управляющие ими лыжники соревновались на дистанции в 25 или 50 километров.

Кроме того, вне конкурсной программы испытали скорость и выносливость своих питомцев все желающие на трёхкилометровом спринте «Алтай-драйв». Главный приз «гонки по седому Алтаю» – специальные сани, известные как нарты.

Организаторы гонки – РОО АлтСФЕС, главной целью мероприятия считают популяризацию и развитие ездового спорта; пропаганду ЗОЖ и бережного отношения к природе; пропаганду собаководства как общественно полезной области человеческой деятельности; пропаганду ездового спорта как способа сохранения рабочих качеств северных ездовых собак.

Первые гонки на упряжках в Алтайском крае прошли в 2011 году. А соревнования «По седому Алтаю» впервые прошли в 2018 году на туркомплексе «Бирюзовая Катунь».

В 2019 году гонка «По седому Алтаю» стала призером регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Сибири и Дальнему Востоку, заняв 3-е место в номинации «Лучшее туристическое событие региона».

ВРубцовске