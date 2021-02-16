Рубцовск: В Рубцовске ищут свидетелей ДТП | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске ищут свидетелей ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Фото vmnews.ru

12 февраля года около 18 часов, на ул. Кавказской в районе дома №7, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода (мужчину, 1978 г.р.), после чего с места ДТП скрылся, – сообщает пресс-служба ГИБДД Рубцовска.

С целью установления обстоятельств произошедшего, Госавтоинспекция обращается к гражданам – если Вы располагаете какой либо информацией, необходимо обратиться в отделение Госавтоинспекции, расположенное по адресу: улица Комсомольская, дом 238, кабинет № 6, или позвонить по телефону: 4-30-73.

ВРубцовске

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ГОРНЯК22

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