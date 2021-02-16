Рубцовск: В Рубцовске задержали подозреваемых в грабеже | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в грабеже, совершенном в начале февраля текущего года, – сообщает пресс-служба МВД Рубцовска.

Предварительно установлено, что двое ранее судимых рубцовчанина, 1980 г.р. и 1981г.р., в дневное время в подъезде дома по проспекту Ленина напали на 70-ти летнего мужчину, избили и отобрали сотовый телефон и деньги в сумме 2 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены, подозреваемые задержаны, похищенное имущество изъято частично (сотовый телефон). В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, задержанные дали признательные показания.

ВРубцовске