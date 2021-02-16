Рубцовск: Кинологи Алтайской таможни об итогах 2020 года | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской таможни

В прошлом году с помощью служебных собак Алтайской таможни выявлен 21 факт незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ, табака и табачных изделий.

Так, при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и проведении таможенного контроля четвероногими таможенниками было обследовано более 8 тысяч транспортных средств, 200 международных почтовых отправлений, свыше 33 тысяч единиц багажа и около 146 тысяч грузовых мест и других объектов.

По информации пресс-службы Алтайской таможни, в результате работы кинологов со служебными собаками, за 2020 год выявлено и изъято более 2 кг наркотических и сильнодействующих веществ, а также свыше 6 тысяч блоков сигарет.

В настоящее время в штате Алтайской таможни 8 служебных собак различных пород (русские охотничьи спаниели, лабрадор, немецкие овчарки). Каждая собака подготовлена по определенной специализации: поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, денежных знаков, животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

– Для службы в таможенных органах собак тщательно отбирают, они проходят обучение. Потом их дрессируют, тренируют, аттестуют и только после применяют по назначению, – говорит Андрей Боровиков, начальник кинологического отдела Алтайской таможни. – В таможне собаки служат около 8 лет. Они регулярно проходят повышение квалификации, изучают новые виды запахов, участвуют в профессиональных соревнованиях, где показывают свое мастерство. Выходя на пенсию, служебная собака, продолжает жить у кинолога, с которым работала на протяжении долгих лет, либо ее отдают в добрые руки.

ВРубцовске