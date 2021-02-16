Рубцовск: В Рубцовске почтили память воинов-интернационалистов | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске почтили память воинов-интернационалистов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске сегодня, 15 февраля, состоялась торжественная встреча, посвященная 32 годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Она прошла у Мемориального комплекса, посвященного мужеству рубцовчан, погибших в Афганистане и “горячих точках”.

К 11 часам в сквере Комсомольской славы собрались ветераны-афганцы, мамы погибших воинов, военнослужащие войсковой части 6720, сотрудники Росгвардии, воспитанники кадетских классов, представители администрации города и депутатского корпуса.

15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата была выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. В афганской войне участвовали 244 жителя Рубцовска и Рубцовского района. Домой вернулись не все…

– Сегодня здесь собрались воины-интернационалисты, матери, потерявшие своих сыновей и друзья погибших, плечом к плечу шедшие с ними в бой, – сказал председатель городского Совета депутатов Василий Курганский. – Честь и слава тем, кто вернулся. Вечная память тем, кто погиб. Верность долгу, присяге, Родине – это то, на чем стоит Россия.

Обратился к присутствующим заместитель главы администрации города Алексей Мищерин:

– Низкий поклон мамам ребят, которые честно выполнили свой долг, защищая интересы Родины в чужом краю. Ваших детей мы будем помнить вечно, передавать память о них школьникам. Слова благодарности ветеранам, которые прошли через горнило войны в мирное время. Здоровья и процветания, благополучия.

Афганская война закончилась 32 года назад, но до сих пор она жива в памяти ее участников. Один из них – председатель Рубцовского отделения Союза ветеранов Афганистана Павел Мадяр:

– Боевые друзья, милые мамы! Столько лет прошло, но до сих пор я не могу подобрать слова, чтобы выразить свои чувства… Светлая память погибшим, почтение – их матерям. Вернувшимся с той стороны – здоровья.

О верности традициям советского и российского воинского братства, о преемственности поколений напомнил командир войсковой части 6720 полковник Олег Исаков:

– Афганская война была и не забыта до сих пор. Она дала бесценный опыт, который мы используем и сегодня. К большому сожалению, и сегодня военнослужащие России, в том числе и рубцовчане, принимают участие в выполнении специальных задач за пределами страны и делают это достойно. Потому что наши деды во время Великой Отечественной, наши отцы во время афганской – пример для каждого. Увы, не всегда из боя живыми возвращаются все… Наша задача – помнить их.  Дорогие мамы, низкий вам поклон от меня и от личного состава полка.

Не понаслышке знает об афганской войне и председатель совета ветеранов органов внутренних дел Рубцовска Геннадий Дорохов:

– Наши сотрудники, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, в те годы были в Афганистане в составе группы специального назначения “Кобальт” МВД СССР. И мы гордимся, что наши товарищи были верны долгу и офицерской чести. Вам, дорогие, мамы, низкий поклон. Мы знаем, каково это – терять близкого человека. Павшим – вечная память. Живым – счастья, здоровья, успехов и удачи.

С ответным словом выступила одна из матерей, потерявших в Афганистане своих сыновей – Валентина Кошмак:

– Уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня мы по всей России собираемся у таких памятников. Для вас – вернувшихся – сегодня праздник. И я поздравляю вас с этим! Желаю счастья, семейного благополучия. А нам, родителям, терпения. И скорбной памяти о наших детях.

Под звуки метронома в тишине, нарушаемой лишь шумом ветра и звуком проезжающих по проспекту автомобилей, собравшиеся в сквере Комсомольской славы почтили память погибших минутой молчания. А затем возложили цветы к мемориалу.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ГОРНЯК22 16.02.2021

ВРубцовске

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ГОРНЯК22

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