Рубцовск: В Рубцовске почтили память воинов-интернационалистов | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске сегодня, 15 февраля, состоялась торжественная встреча, посвященная 32 годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Она прошла у Мемориального комплекса, посвященного мужеству рубцовчан, погибших в Афганистане и “горячих точках”.

К 11 часам в сквере Комсомольской славы собрались ветераны-афганцы, мамы погибших воинов, военнослужащие войсковой части 6720, сотрудники Росгвардии, воспитанники кадетских классов, представители администрации города и депутатского корпуса.

15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата была выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. В афганской войне участвовали 244 жителя Рубцовска и Рубцовского района. Домой вернулись не все…

– Сегодня здесь собрались воины-интернационалисты, матери, потерявшие своих сыновей и друзья погибших, плечом к плечу шедшие с ними в бой, – сказал председатель городского Совета депутатов Василий Курганский. – Честь и слава тем, кто вернулся. Вечная память тем, кто погиб. Верность долгу, присяге, Родине – это то, на чем стоит Россия.

Обратился к присутствующим заместитель главы администрации города Алексей Мищерин:

– Низкий поклон мамам ребят, которые честно выполнили свой долг, защищая интересы Родины в чужом краю. Ваших детей мы будем помнить вечно, передавать память о них школьникам. Слова благодарности ветеранам, которые прошли через горнило войны в мирное время. Здоровья и процветания, благополучия.

Афганская война закончилась 32 года назад, но до сих пор она жива в памяти ее участников. Один из них – председатель Рубцовского отделения Союза ветеранов Афганистана Павел Мадяр:

– Боевые друзья, милые мамы! Столько лет прошло, но до сих пор я не могу подобрать слова, чтобы выразить свои чувства… Светлая память погибшим, почтение – их матерям. Вернувшимся с той стороны – здоровья.

О верности традициям советского и российского воинского братства, о преемственности поколений напомнил командир войсковой части 6720 полковник Олег Исаков:

– Афганская война была и не забыта до сих пор. Она дала бесценный опыт, который мы используем и сегодня. К большому сожалению, и сегодня военнослужащие России, в том числе и рубцовчане, принимают участие в выполнении специальных задач за пределами страны и делают это достойно. Потому что наши деды во время Великой Отечественной, наши отцы во время афганской – пример для каждого. Увы, не всегда из боя живыми возвращаются все… Наша задача – помнить их. Дорогие мамы, низкий вам поклон от меня и от личного состава полка.

Не понаслышке знает об афганской войне и председатель совета ветеранов органов внутренних дел Рубцовска Геннадий Дорохов:

– Наши сотрудники, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, в те годы были в Афганистане в составе группы специального назначения “Кобальт” МВД СССР. И мы гордимся, что наши товарищи были верны долгу и офицерской чести. Вам, дорогие, мамы, низкий поклон. Мы знаем, каково это – терять близкого человека. Павшим – вечная память. Живым – счастья, здоровья, успехов и удачи.

С ответным словом выступила одна из матерей, потерявших в Афганистане своих сыновей – Валентина Кошмак:

– Уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня мы по всей России собираемся у таких памятников. Для вас – вернувшихся – сегодня праздник. И я поздравляю вас с этим! Желаю счастья, семейного благополучия. А нам, родителям, терпения. И скорбной памяти о наших детях.

Под звуки метронома в тишине, нарушаемой лишь шумом ветра и звуком проезжающих по проспекту автомобилей, собравшиеся в сквере Комсомольской славы почтили память погибших минутой молчания. А затем возложили цветы к мемориалу.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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