Рубцовск: Жителя Алтайского края подозревают в попытке убить женщину и ее дочь общеопасным способом • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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14 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как пояснили в региональном Следкоме Алтайского края, инцидент произошел ночью 10 февраля.

В частности, по информации ведомства, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в одном из сел Михайловского района в ходе конфликта, облил свою сожительницу, а также комнату дома, в которой находилась 2-хлетняя дочь бензином и, совершил, поджег. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому что гражданская супруга сумела потушить вспыхнувшее пламя на себе, а затем в комнате дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а,в,д,е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому 44-летнему жителю Михайловского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствию предстоит выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: atorus.ru

Автор: vizitka01

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