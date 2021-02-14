Рубцовск: Вузы хотят обязать возвращать студентам деньги после перевода на дистанционку | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Многие вузы совсем недавно открыли двери для студентов очной формы обучения. Российские студенты, которые получают образование на коммерческой основе, потребовали перерасчета оплаты за учебу. Во время пандемии вузы перевели на дистанционку, и этот формат, по их мнению, ближе к заочному обучению, которое гораздо дешевле. За студентов уже вступились депутаты Госдумы. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на заседании в весеннюю сессию.

«Учеба в дистанционном формате в ряде случаев сводится к рассылке преподавателями заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения… качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит «Катунь24» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Авторы законопроекта подчеркивают, что на дистанционном обучении фактическая вовлечённость обучающихся снизилась в разы и не позволила передать знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний. Кроме того, вузы несут ответственность за качество образования. А если услуга не оказана в полном объёме, то и себестоимость полученных знаний падает.

Поэтому парламентарии предложили снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной (или очно-заочной формы) полностью на дистанционку. А студентам, которые уже заплатили за обучение, предполагается выплата компенсации за качественно изменившиеся условия обучения.

ВРубцовске