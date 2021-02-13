Рубцовск: В рубцовской ИК-9 особого режима выпускают сувенирные изделия для барнаульской фирмы • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: В рубцовской ИК-9 особого режима выпускают сувенирные изделия для барнаульской фирмы

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

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12 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Осужденные, занятые в сувенирной мастерской, изготавливают резные деревянные нарды и шахматы. Изделия выпускают в единичных экземплярах по заказу фирмы города Барнаула, которая реализует их через интернет-магазин и торговые площадки Алтайского края и Республики Алтай.

Материалы для сувенирных изделий поставляет заказчик. На основном этапе изготовления — этапе художественной резьбы по дереву — заняты двое осужденных. Полотна для шахмат и нард делают из кедра, фигуры — из березы. Кроме того, в производственном процессе участвуют осужденные, занятые в столярном цехе и покрасочной камере.

Стоит отметить, что трудоустройство осужденных способствует решению, в первую очередь, вопросов их ресоциализации, развития трудовых навыков, необходимых для адаптации в обществе, а также для осуществления выплат потерпевшим.

ГОРНЯК22 13.02.2021

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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