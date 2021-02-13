Рубцовск: Фестиваль нового сезона краевой Юниор-Лиги КВН • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

|

12 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В эту субботу, 13 февраля, стартует четвертый сезон Юниор-Лиги КВН Алтайского края. Видео гала-концерта фестиваля будет опубликовано в 17:00 по алтайскому времени в группе Лиги во «ВКонтакте».

Онлайн формат дал возможность расширить границы. На участие в сезоне было подано 22 заявки из разных регионов страны. В гала-концерт войдут визитные карточки двенадцати команд. По результатам игры члены жюри определят лучшего актера, лучшую актрису, лучшую шутку, а также «команду-открытие сезона». Кроме того, будет утвержден список участников сезона Лиги.

Юниор-Лига КВН существует в Алтайском крае с 2016 года и является официальным представительством Всероссийской Юниор-Лиги МС КВН в регионе. Главный организатор Лиги — АКО «Российский Союз Молодежи» при поддержке Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края и Министерства образования и науки региона.

Фото: Юниор Лига КВН Алтайского края

Автор: vizitka01

ВРубцовске