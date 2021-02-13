Рубцовск: Встреча с ветераном-пограничником Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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12 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В одном из больших красивых сел Алтая живет ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Савельевич Унжаков. На двухтысячное население поселка с певучим названием Ая он такой — один.

Два родных брата Тимофея Савельевича с фронта не вернулись и, спустя уже 76 лет после Победы, родные не могут найти информации даже о месте их гибели. Хотя в этой семье бережно относятся к родовой памяти. Дочь ветерана на протяжении уже 20 лет воссоздает по крупицам историю своих родов. Подсчитать, сколько уже родных нашла за это время Надежда Тимофеевна, не берется никто — генеалогическое древо едва уместилось на 10-метром рулоне обоев. Более походящего по размерам полотна не нашлось. Местами корни дерева уходят вглубь до седьмого колена.

Она и помогла отцу немного рассказать о себе. В силу возраста и состояния здоровья 95-летнему ветерану сложно сделать это самостоятельно.

Родился Тимофей Савельевич в большой крестьянской семье 4 февраля 1926 г. в селе Верх-Слюдянка Усть-Калманского района Алтайского края. В семье было 9 детей. Учился в местной 4-летней школе, а в 5 класс переехал за 20 километров от родного села в село Огни. Жили вместе с братом Арнеем и сестрой Ириной у тетки. Проучился год, на этом его образование закончилось. Вернулся домой, работал в колхозе на прополке посевов, помогал родителям по хозяйству. К началу Великой Отечественной войны пареньку было 15 лет. Отца не призвали по состоянию здоровья, и Тимофей стал работать вместе с ним в кузнице молотобойцем в колхозе. Жилось очень трудно, голодали. «Картошки, и той не хватало, да и родилась она плохо в те годы», — вспоминал Тимофей Савельевич. Через два года — 4 ноября 1943 г. — его призвали в Армию.

Из воспоминаний ветерана:

«Везли нас на лошадях до г. Алейска 110 километров, а потом как все — поездом до г. Барнаула, сидели на полу в вагонах для скота. Оттуда — до Бердска и дальше пешком в часть, которая была расположена в лесу. Так попал в учебку — в 21 запасной стрелковый полк стрелком. Жили целой ротой в землянке, в которой были 3-ярусные кровати. Паек на сутки был 600 гр хлеба, из которых 100 забирали для фронта. Нам не хватало этого, конечно. Некоторые солдаты искали по полям мороженую картошку. Я не ходил. Терпел.

16 мая 1944 г. отправили в пограничные войска в г. Джаркент Восточно-Казахстанской области на границу с Китаем (в/ч 2075). В пограничных войсках хорошо кормили. В день выдавали по 800 гр хлеба, обязательно первое, второе и третье блюда. Здесь снова проходили учебку. В части были лошади и нас обучали мастерству езды на лошади и уходу за ними. За мной закрепили лошадь по кличке Терпкий. Служили как в любой военной части — ходили в наряды, по тревоге часто поднимали. Границу постоянно нарушали. Многие из нарушителей говорили, что они «идут на Большую землю учиться». Иногда я сопровождал командира ночами на задания (а вот какие — Т.С. уже не рассказывает — прим. автора)».

Надежда Тимофеевна помнит, что отец в общих чертах, без подробностей, рассказывал, что служба на заставе была тяжелой. Но вперемежку с тревожными буднями были и обычные для пограничников занятия, домашние, можно сказать. Заготавливали сено для лошадей, переплавляли его на противоположный берег реки Или на баржах, потом стерегли, пока не вывезут на заставу.

«Также и дрова заготавливали. Продукты солдатам возили, варить надо было самим, но парни молодые — они что? Кто не умел, кто ленился, а Тимофей постоянно варил — нравилось ему это дело. Приготовленная еда нравилась старшине, и однажды он приехал и забрал папу — отправил его учиться на повара. Вскоре после учебы ему присвоили звание старшего повара (июль 1945 г.). Так и «поварил» до ноября 1950 года», — рассказывает Надежда Тимофеевна.

9 мая 1945 года в СССР была учреждена самая массовая награда — медаль «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Ею награждали всех военнослужащих, принимавших непосредственное участие в рядах Красной Армии, ВМФ, войск НКВД на фронтах Отечественной войны или обеспечивавших победу своей работой в военных округах.

В 1946 году и пограничник Тимофей Унжаков был награжден данной медалью, в народе ее называли «За победу над Германией», и отпущен в отпуск домой сроком на 10 дней. В пути по дороге, проходящей от железнодорожной станции Алейск и петляющей по поселкам Алтайского края, встретил (!) родного старшего брата Арнея, возвращавшегося с войны. Односельчанин Иван Сопов, который привез двух братьев Унжаковых домой, предварительно зашел домой к родителям и предупредил: мол, не волнуйтесь, ездил встречать одного сына, а привез двух! Волнительно читать о таких моментах на страницах семейного альбома, написанного рукой дочери 95-летнего ветерана. Всего же в семье Тимофея Савельевича и супруги его Анастасии Константиновны было пятеро детей.

В день 95-летнего юбилея 4 февраля 2021 г. поздравить Тимофея Савельевича Унжакова приехали ветераны пограничных органов из Республики Алтай и Алтайского края, действующие сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай. Живой интерес у ветерана вызвали сотрудники пограничного управления в пограничной форме образца времен Великой Отечественной войны.

Тимофея Савельевича поздравили с юбилеем, вручили подарки и памятные адреса. Среди них особое место занимает поздравление от пограничников Казахстана — приветственный адрес с теплыми словами от имени пограничного представителя Республики Казахстан по Восточному участку. Как среди пограничников России, так и Казахстана сильна традиция уважения и почитания ветеранов. Ведь у нас общая история охраны границы, общая Победа в Великой Отечественной войне, и существующая теперь между нашими странами государственная граница совсем не помеха памяти о единой славной истории.

Когда все присели на диван, чтобы сделать совместную фотографию, то обнаружили, что сидят рядком несколько поколений пограничников — от 95 и до 30 лет. Такое гостеприимный дом Унжаковых видел, действительно, впервые.

А потом была встреча со школьниками в большой сельской школе. Десятки пар глаз с любопытством взирали на седовласых мужчин, каждый из которых по возрасту этим мальчишкам и девчонкам может приходиться дедушкой. Только необычным — за плечами у каждого много лет служения Отечеству и свои шрамы, которые, как ни крути, оставила служба, успевшая прокатиться по «горячим точкам». На прощание ветераны сказали ожидаемые и нужные слова напутствия:

«Вы уж, ребятки, не подведите нас! Мы служили не за страх, а за совесть, а вы уж постарайтесь учиться прилежно и помните — велика Россия, а она — одна на всех!» — сказал полковник в отставке Владимир Иванович Евсеев из Республики Алтай.

Затем — короткая экскурсия по школьному музею, где один из ветеранов-пограничников – майор запаса Николай Чекалин — находит себя на черно-белой фотографии 1966-1967 гг. Боже мой, до чего непредсказуема судьба! Разве мог мальчишка, бредивший мечтой стать пограничником, даже предположить тогда, что мечта осуществится и что пройдется он по школе родного села спустя полвека в форме майора пограничных войск КГБ СССР? Мог ли предположить 17-летний Тимофей Унжаков, переживший самую страшную войну в истории человечества и убывший в 1944 году на границу приближать Победу, что станет свидетелем многих эпохальных для России событий, и что в 95-летний юбилей его будут поздравлять сразу несколько поколений пограничников?

Что готовит быстротечное время нам, пожалуй, никому неизвестно. И вот, к концу этого повествования, сам собой пришел вывод: каждое поколение пограничников России, при всей своей общности рода занятий, проходит свой, совершенно уникальный, путь служения Отечеству. И пусть так будет еще много веков!

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай

Автор: vizitka01

ВРубцовске