Рубцовск: ГИБДД Рубцовска проведет операцию по выявлению должников • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: ГИБДД Рубцовска проведет операцию по выявлению должников

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

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12 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 15.02.2021 по 19.02.2021 на территории МО МВД России «Рубцовский» сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено проф. мероприятие «Должник». Данное мероприятие направлено на профилактику по привлечению лиц, не исполнивших обязанность по уплате административного штрафа. За данное нарушение предусмотрена ответственность, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, т.е. неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 суток, в течение 20 суток штраф можно оплатить 50% от основной суммы штрафа.

Фото: ufaved.info

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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