Рубцовск: В Рубцовске сотрудник Росгвардии спас из огня пожилую женщину • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

|

12 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Военнослужащий урус-мартановского полка оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии капитан Олег Старостин, находясь в отпуске в городе Рубцовске, спас из горящего дома 80-летнюю местную жительницу.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю, находясь в гостях у родственников, офицер заметил клубы густого черного дыма и языки пламени, вырывающиеся с крыши соседнего частного дома.

Не теряя времени, росгвардеец побежал к дому и, выломав дверь, услышал крики о помощи. В одной из задымленных комнат он нашел задыхающуюся восьмидесятилетнюю женщину, инвалида II группы. Офицер Росгвардии вынес женщину из горящей постройки и после оказания доврачебной помощи передал ее родственникам, которые в это время приехали на место происшествия.

Силами прибывшего пожарного расчета МЧС возгорание было ликвидировано.

Фото: itd3.mycdn.me

Автор: vizitka01

ВРубцовске