Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске морозы скоро отступят: прогноз погоды на 3 дня | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Алтайском крае продолжают властвовать морозы, однако у них осталось не так уж много времени. Уже в воскресенье, 14 февраля, в регионе начнется потепление. А теперь подробнее.

12 февраля в Алтайском крае преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -21…-26°С, местами по югу до -15°С.

В Рубцовске ясно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, слабый. Температура в утренние часы -29°С, днем -23…-26°С.

13 февраля в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -31…-36°С, местами -25…-30°С. Днем преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -16…-21°С, местами по югу до -10°С.

В Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура -28…-30°С, в утренние часы -28°С. Днем ясно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Температура -21…-24°С.

14 февраля в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -21…-26°С. Днем преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -5…-10°С.

В Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура -19…-22°С, в утренние часы -17°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 7-8 м/с. Температура днем -8…-12°С.

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