Рубцовск: Заработал официальный сайт II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Заработал официальный сайт II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

На интернет-портале соревнований размещаются свежие новости, познавательная информация о виде спорта, работает таймер, отсчитывающий время до старта, регулярно заполняются разделы для болельщиков, волонтёров, журналистов, выкладываются туристические маршруты и фото достопримечательностей Алтая. Уже сейчас можно ознакомиться с предварительным расписанием соревнований, а составы команд и представление звёздных участников появятся позднее: заявочная кампания на этап Кубка мира завершится 11 мая.

Во время самих соревнований именно на официальном сайте будут появляться самые свежие новости о ходе спортивной борьбы на барнаульском гребном канале.

Сайт работает в двух версиях: на русском и английском языках, ведь на соревнования приедут участники из 50 стран мира.

Адрес сайта: http://ru.barnaulcanoe2021.com

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Справка. Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года на барнаульском гребном канале (первый этап за неделю до этого – в венгерском городе Сегед). Ожидается участие более чем 400 спортсменов самого высокого уровня. На соревнованиях в Барнауле будут разыграны шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио и 38 комплектов медалей собственно Кубка мира. Прямую телетрансляцию будут вести каналы «Матч ТВ» и EuroSport.

ВРубцовске

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