Рубцовск: Количество пользователей портала "Госуслуги" в Алтайском крае выросло в два раза | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

По данным Министерства цифрового развития и связи региона, если в 2017 году на портале «Госуслуги» было зарегистрировано немного менее 1 млн жителей края, то на 8 февраля 2021 года уже более 2 млн 147 тысяч граждан. То есть, за пять лет количество пользователей выросло в 2,1 раза, а если исходить из того, что население края – около 2,3 млн человек, то госуслугами в электронном формате пользуются почти 100% жителей региона.

В скором времени произойдет масштабная трансформация – у портала появится новая версия. В апреле заработает голосовой помощник на основе технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы. К лету изменятся личный кабинет и основная страница портала.

“До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года – более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи”, – пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе – передовые технологии. Объем запросов для обработки расширят. Сейчас в РФ на портале более 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала – 5 млн в день. Количество оказываемых услуг достигает 550 тыс. Самой популярной стали выплаты на детей – почти 25 млн выполненных услуг на портале в 2020 году пришлось на них.

Пользователей также ждет дополнительный ряд новшеств. В РФ тестируют приложения для предоставления госуслуг по различным темам – эти разработки уже запланированы к запуску.

“Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как “Здоровье”, “Дом” и “Авто”, – пояснил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В частности, приложение «Здоровье» в марте протестируют в трех регионах РФ. Сейчас его тестируют в закрытом режиме: По словам Чернышенко, мобильный сервис объединит услуги, связанные с медпомощью: онлайн-запись на примем к специалистам, вызов врача, оформление электронных больничного и рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие документы.

Приложение для госуслуг «Дом» проходит тестирование в пилотных домах Московской области. Туда войдут услуги голосования собственников жилья, чат между жильцами и управляющей компанией, подача обращений и жалоб на качество работ. Приложение «Авто» будет доступно в августе 2021 года. С его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции.

ВРубцовске