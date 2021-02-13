Рубцовск: Водителей Рубцовска проверят на штрафы | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Водителей Рубцовска проверят на штрафы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Фото yuristi.su

С 15 по 19 февраля в Рубцовске будет проходить профилактическое мероприятие  «Должник». Проводить его станут сотрудники Госавтоинспекции.

Данное мероприятие будет заключаться в привлечении к ответственности тех водителей, кто не оплатил свои административные штрафы. За данное нарушение предусмотрена ответственность, т.е. неуплата в срок грозит должникам дополнительным штрафом, размер которого будет вдвое больше неоплаченного. “Но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов”, – поясняется в документе Госавтоинспекции.

“Штрафникам” напоминают, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 суток, причём в течение 20 суток можно оплатить 50% от основной суммы штрафа, а остальное – позже.

ВРубцовске

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