Рубцовск: Выпускникам Алтайского края выбрать вуз поможет справочник | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Выпускникам Алтайского края выбрать вуз поможет справочник | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Фото rco.ru

Минобразования и науки Алтайского края создало справочник «Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2021 году». Документ должен помочь с выбором тем школьникам, которые планируют поступление в вузы на базе среднего общего и среднего профессионального образования.

В справочнике представлены данные о всех вузах Алтайского края, их структуре, условиях поступления, в том числе с указанием перечня вступительных испытаний, наличии общежитий, бюджетных и внебюджетных мест.

Выпускникам 2021 года издание поможет в выборе предметов для сдачи ЕГЭ с ориентацией на конкретные направления подготовки вузов. В справочник также включены материалы для желающих продолжить высшее образование по программам магистратуры.

Электронную версию справочников можно скачать здесь.

ВРубцовске

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