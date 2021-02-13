Рубцовск: Выпускникам Алтайского края выбрать вуз поможет справочник | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Минобразования и науки Алтайского края создало справочник «Куда пойти учиться в Алтайском крае в 2021 году». Документ должен помочь с выбором тем школьникам, которые планируют поступление в вузы на базе среднего общего и среднего профессионального образования.

В справочнике представлены данные о всех вузах Алтайского края, их структуре, условиях поступления, в том числе с указанием перечня вступительных испытаний, наличии общежитий, бюджетных и внебюджетных мест.

Выпускникам 2021 года издание поможет в выборе предметов для сдачи ЕГЭ с ориентацией на конкретные направления подготовки вузов. В справочник также включены материалы для желающих продолжить высшее образование по программам магистратуры.

Электронную версию справочников можно скачать здесь.

ВРубцовске