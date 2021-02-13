Рубцовск: Алтайских школьников и студентов приглашают на олимпиаду по сервису и туризму | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото chitatravel.ru
Принимаются заявки на IV Всероссийскую олимпиаду учащихся и студентов по сервису и туризму. К участию приглашаются ученики 7–11 классов, а также студенты профессиональных образовательных организаций и вузов.
Номинации олимпиады:
- Сервис;
- Туризм;
- Гостиничное дело;
- Менеджмент;
- Физическая культура и спорт;
- География;
- История;
- Обществознание.
Организатором олимпиады является Казанский национальный исследовательский технологический университет, в числе соорганизаторов выступает Алтайский государственный университет.
Заявки на участие принимаются по 19 февраля 2021 года по ссылке, а также по адресу электронной почты: apsit_kzn@mail.ru.
Рассылка заданий участникам будет произведена 22 февраля. Решения, оформленные в формате Microsoft Word (шрифт 14, одинарный интервал, объем не более 5 страниц), необходимо загрузить в форму или отправить по адресу электронной почты: apsit_kzn@mail.ru до 28 февраля включительно. Результаты будут подведены и опубликованы до 30 марта.
Количество заявок от образовательного учреждения не ограничено. Участие бесплатное. Более подробная информация находится здесь.