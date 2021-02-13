Рубцовск: Алтайских школьников и студентов приглашают на олимпиаду по сервису и туризму | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Алтайских школьников и студентов приглашают на олимпиаду по сервису и туризму | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Фото chitatravel.ru

Принимаются заявки на IV Всероссийскую олимпиаду учащихся и студентов по сервису и туризму. К участию приглашаются ученики 7–11 классов, а также студенты профессиональных образовательных организаций и вузов.

Номинации олимпиады:

  • Сервис;
  • Туризм;
  • Гостиничное дело;
  • Менеджмент;
  • Физическая культура и спорт;
  • География;
  • История;
  • Обществознание.

Организатором олимпиады является Казанский национальный исследовательский технологический университет, в числе соорганизаторов выступает Алтайский государственный университет.

Заявки на участие принимаются по 19 февраля 2021 года по ссылке, а также по адресу электронной почты: apsit_kzn@mail.ru.

Рассылка заданий участникам будет произведена 22 февраля. Решения, оформленные в формате Microsoft Word (шрифт 14, одинарный интервал, объем не более 5 страниц), необходимо загрузить в форму или отправить по адресу электронной почты: apsit_kzn@mail.ru до 28 февраля включительно. Результаты будут подведены и опубликованы до 30 марта.

Количество заявок от образовательного учреждения не ограничено. Участие бесплатное. Более подробная информация находится здесь.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка оперштаба на 10 февраля

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Необычная встреча с орланами в Тигирекском заповеднике

Фев 13, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Оценка доступности и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского края

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Цифровой диктант в области безопасности персональных данных

Фев 13, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar