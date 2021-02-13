Рубцовск: Россыпь наград: рубцовские боксеры в числе лучших | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

В городе Яровое 4-6 февраля состоялось первенство Алтайского края по боксу среди юношей и девушек 2005-2006 г. р., посвящённое памяти мастера спорта СССР Василия Ботвинова. Фактически это был отбор на первенство Сибирского федерального округа, в рамках которого формировалась сборная Алтайского края.

В соревнованиях участвовало более 80 боксеров, представлявших города: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое, Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, села Алтайское и Романово. Спортсмены разыграли награды первенства в трех весовых категориях у девушек и в 13 – у юношей. Рубцовск был представлен внушительной делегацией спортсменов – 18 человек, которые записали в свой актив большое количество наград турнира. И это неудивительно – наш город всегда славился своей школой бокса.

– Мы довольны своими результатами. Когда шли финальные бои, мои коллеги, тренеры из других городов, поделились впечатлением, что в финале боксирует сборная Рубцовска со сборной Алтайского края, – улыбаясь, рассказывает тренер наших спортсменов Андрей Севагин, комментируя большое количество призовых мест, взятых рубцовчанами.

Сборная Рубцовска добилась следующих результатов:

1 место – Фадеев Артём (57 кг), Белевитин Данил (60 кг), Такмаков Дмитрий (63 кг), Гусев Иван (70 кг) – эти ребята прошли в сборную Алтайского края и будут принимать участие в первенстве СФО, которое пройдет через месяц в городе Минусинске.

2 место – Харлов Герман (46 кг), Пономарев Даниил (48 кг), Ковальчук Егор (54 кг), Гуланян Георгий (80 кг).

3 место – Проскуров Александр (50 кг), Тишкин Артём (50 кг), Кононов Егор (52 кг), Сергеев Евгений (54 кг), Сергеев Владислав (57 кг), Тихонов Андрей (66 кг).

Тренируют ребят Андрей Севагин, Иван Рыков, Александр Сериков, Евгений Подосинников.

– Наш воспитанник Данил Белевитин был признан лучшим боксёром турнира и награждён специальным призом. Хорошо выступил Дмитрий Токмаков, несмотря на то, что у него были серьезные соперники. Спортсмен показал характер и заслуженно занял первое место. Также отличился Иван Гусев, этого парня отметили и мои коллеги-тренеры. Хочу отметить Евгения Сергеева и нашего самого молодого спортсмена Александра Проскурова, которые хорошо показали себя на турнире, – рассказывает Андрей Севагин.

Отдельно Андрей Севагин выразил благодарность за подготовку к поездке родителям спортсменов, а также Управлению образования Рубцовска и лично Алексею Мищерину, который выделил транспорт для выезда на соревнования.

ВРубцовске