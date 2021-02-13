Рубцовск: В Рубцовске откроют центр традиционной культуры, ремесел и фольклора «Этнографическая мозаика» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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В декабре 2020 года проходил конкурс по созданию центра традиционной народной культуры на базе муниципальных музеев. Из семи заявок победителем стала заявка Управления культуры, спорта и молодежной политики нашего города о создании Центра традиционной культуры, ремесел и фольклора «Этнографическая мозаика» на базе краеведческого музея.

Как было отмечено на заседании комиссии, Рубцовский краеведческий музей известен своей исследовательской работой по сбору краеведческого материала и популяризации народной культуры. При этом коллектив музея ведет работу по сохранению не только русской культуры, но и культур других народов, населяющих Рубцовск и Рубцовский район. А представленная на конкурс программа деятельности Центра традиционной культуры на 2021-2023 года разнопланова, предполагает много масштабных мероприятий и предусматривает работу со школьными музеями Рубцовского района.

На создание Центра из краевого бюджета выделено 150 тысяч рублей для приобретения расходных материалов и мультимедийной техники. На сегодняшний день музей уже получил запрашиваемое по проекту оборудование: ноутбук, звуковые колонки, видеопроектор, демонстрационный экран, столы для проведения мастер-классов.

Принято решение разместить Центр в одном из залов Картинной галереи, на данный момент специалисты музея осваивают новое оборудование и готовятся к открытию Центра, которое намечено на конец февраля.

Справка: центры традиционной культуры создают по государственной программе «Развитие культуры Алтайского края». Она нацелена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержку и развитие самодеятельного народного творчества, народных промыслов и ремесел, сохранение традиционных культурных ценностей. Сейчас в регионе работают 14 центров народной культуры.

ВРубцовске