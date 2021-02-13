Рубцовск: В Рубцовске масочный режим никто не отменял | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Пандемия коронавируса ещё далека от завершения, а потому масочный режим отменять пока рано. Однако многие рубцовчане начали об этом забывать. Все чаще и чаще в магазинах, общественном транспорте и местах массового скопления людей можно увидеть граждан без масок. То же самое можно сказать и о людях, которые в силу своих обязанностей должны контролировать соблюдение этого режима.

А между тем цифры статистики недалеко ушли от осенних показателей. Только в Рубцовске ежедневно выявляется от 15 до 20 инфицированных COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии составило 2807 человек. Неутешительные цифры показывает и смертность – в Алтайском крае каждый день от коронавирусной инфекции умирает в среднем 15 человек, «благодаря» ковиду в списках числится 2129 умерших. И среди них немало рубцовчан.

С постоянным напоминанием о необходимости носить защитные средства к населению обращаются специалисты Роспотребнадзора.

“Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так. Победы над пандемией можно добиться, только соблюдая все прописанные меры безопасности”, — заявила руководитель федерального надзорного ведомства Анна Попова в эфире телеканала “Россия-1”.

Также, не лишним будет напомнить рубцовчанам о немаленьких штрафах за нарушение масочного режима. Если вы будете находиться без маски в магазине, общественном транспорте, на остановках или просто в местах массового скопления людей – можно запросто нарваться на штраф. Его размер на сегодняшний день составляет 15 тысяч рублей.

«В соответствии с частью 2 статьи 6.3. Кодекса об административных правонарушениях нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то есть нахождение без маски или неправильное ее использование (ношение на подбородке) в местах массового скопления людей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей», – гласит официальное сообщение.

Самое главное – нужно помнить о пожилых людях, которые находятся в группе риска и наиболее подвержены тяжелому течению болезни с возможным летальным исходом. Можно быть бессимптомным носителем и заражать окружающих не ведая того. И под ударом в первую очередь пожилые люди. Задумайтесь хотя бы о них. Будьте здоровы, берегите себя…

ВРубцовске