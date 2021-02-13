Рубцовск: В Рубцовске устанавливают обстоятельства предполагаемого нападения на девушку | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото: info-rm.com

Накануне, рубцовские паблики в социальных сетях всколыхнула информация о том, что 10 февраля совершено нападение на молодую девушку. История тут же начала обрастать слухами, а встревоженные родители школьников, находящейся поблизости гимназии №8, начали выдвигать версии одна страшнее другой.

Действительно, в полицию Рубцовска 10 февраля поступило обращение от рубцовчанки о произошедшем инциденте. С ее слов, рано утром в районе дома №50 по переулку Гражданскому к ней подошел неизвестный, который продемонстрировал предмет, похожий на складной нож и сказал – «Наверное тебе сегодня повезло», после чего испуганная девушка закричала и убежала. Мужчина не высказывал угроз, близко к девушке не подходил и догонять ее не пытался. Кроме того, в этот момент на улице было темно и она не смогла разглядеть подробности внешнего вида неизвестного. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту обращения. Если вы стали свидетелем инцидента или пострадали от действий предполагаемого злоумышленника сообщите об этом в полицию по телефонам: 102 или 91-025.

Также, в родительских чатах в мессенджере Whatsapp стала распространяться информация о школьниках, которых у гимназии №8 якобы преследовал неизвестный мужчина. Эта информация в дальнейшем не подтвердилась.

А мы в свою очередь обращаемся к рубцовчанам – если вы или ваш ребенок стали свидетелем или подверглись нападению, незамедлительно обратитесь в полицию, а не жалуйтесь в социальных сетях и в чатах различных мессенджеров. Только по горячим следам можно установить возможных подозреваемых. Также, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности при нахождении на улице в темное время суток – выбирайте наиболее безопасный маршрут, избегайте передвижения в одиночестве, держитесь освещенных мест, не доставайте при незнакомых людях дорогие телефоны, деньги и драгоценности. Если показалось, что вас кто-то преследует, следует перейти на другую сторону дороги или привлечь внимание прохожих.

ВРубцовске