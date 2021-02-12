Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске установились морозы: погода на 11 февраля | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске установились морозы: погода на 11 февраля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото: nicefon.ru

Сегодня, 11 февраля, в Алтайском крае и Рубцовске продолжают держаться сильные морозы: синоптики прогнозируют, что низкие температуры продержатся до конца недели и отступят в воскресенье, 14 февраля. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег; в утренние часы местами изморозь, на дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура -22…-27°С, местами в предгорьях -16…-21°С.

В Рубцовске облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 2-4 м/с. Температура в утренние часы -27°С, днем -22…-24°С, вечером понижение до -27°С.

ВРубцовске

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ГОРНЯК22

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