Рубцовск: В Рубцовске из-за морозов перенесли "Лыжню России-2021" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске из-за сильных морозов организаторы – городское управление культуры, спорта и молодежной политики и СШ “Спарта” – приняли решение перенести “Лыжню России” с 13 на 14 февраля. Объясняется это тем, что в воскресенье метеорологи обещают заметное потепление.

Программа спортивного мероприятия остается без изменений.

Участвовать в массовом лыжном марафоне могут все желающие, кому позволяет здоровье и нет медицинских противопоказаний.

Заявки на участие принимаются до 12 февраля с 09:00 до 16:00 по адресу: л. Светлова, 96а, (СШ “Спарта”); на электронную почту: sport_sparta@mail.ru. Телефон для справок: 9-24-70.

Программа соревнований:

10:30 – регистрация участников на лыжной базе “Рубцовчанин”;

11:10 – старт на дистанции 500 м (возрастная группа: мальчики и девочки 8 лет и младше);

11:30 – парад открытия;

12:00 – старт на дистанции 4 км (юноши, девушки 2003 г.р. и младше) и 12 км (юноши, девушки 2002 г.р. и старше);

14:00 – закрытие соревнований.

ВРубцовске