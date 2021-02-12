Рубцовск: В Рубцовске будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеход на переход» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске будет проведено профилактическое мероприятие «Пешеход на переход» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото elets-adm.ru

Для снижения аварийности с участием пешеходов 12 февраля МВД Рубцовска будет проводить профилактическое мероприятие «Пешеход на переход». Мероприятие проводится регулярно, с целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки и укрепления правопорядка на дорогах.

Главной целью является выявление и предупреждение нарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам на переходах, и нарушений ПДД самими пешеходами при переходе проезжей части.

Госавтоинспекция МО МВД России «Рубцовский» обращается к участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентрированными на дорогах, особенно, вблизи детских учреждений, где существует риск неожиданного появления на проезжей части детей.

ВРубцовске

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