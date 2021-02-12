Рубцовск: Рубцовских школьников и педагогов приглашают разгадать "Тайны Вселенной" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Рубцовских школьников и педагогов приглашают разгадать «Тайны Вселенной» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото mamsila.ru

2021 год не только Год науки и технологий в России, но и год 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина. Именно поэтому в Алтайском крае реализуют проект «Тайны Вселенной». В рамках проекта пройдет дистанционный сетевой конкурс для школьников.  Главной целью конкурса является формирование навыков проектной и познавательной деятельности, расширение круга знаний о космосе, его этапах освоения и первом полете человека в космос.

Главным организатором проекта выступает краевое учебно-методическое отделение школьных библиотек. Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова оказывает информационную и методическую поддержку в реализации проекта. Сотрудники института вошли в состав жюри. По итогам конкурса самые успешные примеры проектной деятельности будут внедрять в школах Алтайского края.

К участию в проекте приглашаются команды школьников двух возрастных категорий:

  1. «Путешественники» (начальные классы);
  2. «Исследователи» (6-7 классы).

Состав команды варьируется от 4 до 6 человек, кураторами выступят педагоги и библиотечные работники школ. У каждой команды не должно быть более двух кураторов.

В качестве испытаний для команд разработаны онлайн-викторины, инфографика, ментальные карты, виртуальные экскурсии и другие формы работы.

Регистрация участников пройдет на странице проекта «Тайны Вселенной» сайта «Покорители информационных морей» с 15 по 21 февраля. Проект реализуют с 22 февраля по 31 марта в дистанционной форме. Более подробная информация о проекте представлена в положении.

ВРубцовске

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