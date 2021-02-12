Рубцовск: Многодетные сотрудники смогут выбирать время отпуска | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Согласно действующему законодательству, работники, имеющие трёх и более детей до 12 лет, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Однако семьи, например, с тремя детьми, где старший ребёнок уже достиг возраста 12 лет, теряют этот приоритет.

Теперь же право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время могут получить больше многодетных родителей. Предполагающий это законопроект 10 февраля планирует обсудить Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, пишет «Парламентская газета».

Инициативу внесло Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Организация совместного отдыха одинаково сложна для всех многодетных семей независимо от возраста детей в них, подчеркнули авторы инициативы. Если Госдума её поддержит, то выбирать даты отпуска смогут многодетные сотрудники с детьми в возрасте до 18 лет. Однако, право будет распространяться только в том случае, если младшему ребёнку не исполнилось 14.

«Действующая норма Трудового кодекса ставит в неравное положение многодетные семьи. В органы государственной власти неоднократно обращались представители общественных организаций с просьбой совершенствовать данную норму. Наше предложение по возрасту связано с тем, что при достижении 14 лет дети перестают быть малолетними и получают паспорта гражданина РФ», — отметила представитель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, сенатор Елена Зленко.

ВРубцовске