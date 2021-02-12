Рубцовск: Многодетные сотрудники смогут выбирать время отпуска | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Многодетные сотрудники смогут выбирать время отпуска | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото yandex.kz

Согласно действующему законодательству, работники, имеющие трёх и более детей до 12 лет, могут получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Однако семьи, например, с тремя детьми, где старший ребёнок уже достиг возраста 12 лет, теряют этот приоритет.

Теперь же право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время могут получить больше многодетных родителей. Предполагающий это законопроект 10 февраля планирует обсудить Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, пишет «Парламентская газета».

Инициативу внесло Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Организация совместного отдыха одинаково сложна для всех многодетных семей независимо от возраста детей в них, подчеркнули авторы инициативы. Если Госдума её поддержит, то выбирать даты отпуска смогут многодетные сотрудники с детьми в возрасте до 18 лет. Однако, право будет распространяться только в том случае, если младшему ребёнку не исполнилось 14.

«Действующая норма Трудового кодекса ставит в неравное положение многодетные семьи. В органы государственной власти неоднократно обращались представители общественных организаций с просьбой совершенствовать данную норму. Наше предложение по возрасту связано с тем, что при достижении 14 лет дети перестают быть малолетними и получают паспорта гражданина РФ», — отметила представитель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, сенатор Елена Зленко.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar