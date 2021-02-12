Рубцовск: В школах Рубцовска прошло итоговое собеседование по русскому языку | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В школах Рубцовска прошло итоговое собеседование по русскому языку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото из открытых источников/Интернет

В школах Рубцовска состоялось итоговое собеседование по русскому языку. Участие в нем приняли 1165 девятиклассников.

На испытание отводилось 15 минут, в течение которых школьники выполняли четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по выбранной теме и диалог с экзаменатором-собеседником. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья продолжительность увеличили на 30 минут.

Школьникам было запрещено приносить на испытание мобильные телефоны, аудио-, фото- и видеоаппаратуру. Не разрешалось иметь при себе справочные материалы, письменные заметки и так далее.

Как уточняет официальный сайт администрации города, для получения зачета школьник должен говорить грамотно и с соблюдением грамматических и орфоэпических норм. При оценке также учитываются правильность интонации и темпа чтения, полнота ответа.

Официальные результаты станут известны не позднее чем через пять дней после его проведения. Девятиклассники, успешно прошедшие испытание, получат допуск к государственной итоговой аттестации. Те, кто не справился с задачей или не явился по уважительной причине, смогут получить “зачет” 10 марта и 17 мая.

ВРубцовске

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