Рубцовск: «Давай создадим наш идеальный мир!» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото предоставлено ГБФ «Развитие»

Счастье – размытое определение, каждый сам режиссёр своей жизни, мечтающий построить свой личный, идеальный мир. Большинство жителей маленьких городов искренне уверены, что счастье ждёт их там, в мегаполисах, среди небоскрёбов и потока автомобилей. Но семейная пара из Барнаула нашла своё счастье здесь, в нашем маленьком Рубцовске.

Семья Дмитрия Черепанова успела поездить по Алтайскому краю, прежде чем осесть в региональном центре. Сам Дмитрий, живя ещё в Караганде, учился в Омске, в институте текстильной и лёгкой промышленности, мечтал стать инженером. Но судьба распорядилась иначе. Шумная компания друзей собралась в Барнауле встречать 2002 год, и там Дмитрий познакомился с Юлией. Молодые люди всё празднество не решались познакомиться, лишь смотрели друг на друга:

– Когда встречались с ним взглядом, нападала несвойственная мне скромность. Всё не решалась подойти, глазки опускала как Алёнушка-Алёнушка», – смеётся Юля.

Рассказывает, что после праздника все разъехались по домам, а потом, на Рождество, девушка вдруг решила держать пост «за мужа». Юлия родилась и выросла в Барнауле, училась в педагогическом на психолога, работала в салоне красоты мастером маникюра и ни о каком замужестве тогда не помышляла. Но, видимо, это и, правда, была судьба, ведь 19 января Дмитрий пришёл в салон, и она решила – вот он, ответ на её просьбу.

Супруги с теплом вспоминают, как гуляли по городу, Дмитрий провожал девушку через весь Барнаул – «с остановочки за ручку» или пешком в сибирский мороз.

– Он был такой милый, – смеётся женщина, вспоминая первое свидание, – кудрявый, в шикарных жёлтых ботинках и белом пуховике.

Юлия была очарована простотой неразговорчивого парня, а спустя три дня прогулок по городу Дмитрий сделал ей предложение. С условием – если не пойдём в ЗАГС, то встречаться больше не будем. Спустя четыре месяца сыграли свадьбу.

– Ждали, пока мама всё подготовит. Платье самое шикарное в городе купили, ресторан заказали, – вспоминает Юлия с тёплой улыбкой.

Молодые снимали квартиру в Барнауле, но после рождения дочери решили переехать – а куда? Сначала к маме, а потом? Хотелось разнообразия, перемен. Юлия была в декрете, на выбор места новой жизни подталкивал Дмитрий. Ездили к родственникам и в Бийск, и в Белокуриху, но решили остановиться в Рубцовске.

– Почему именно здесь? Рубцовск красиво встретил, была весна, центральная аллея в яблонях, вся в цвету, бордюрчики белые, – рассказывает Дмитрий, – люди тут необычные, отзывчивые. Вот в автобусе познакомились с женщиной, разговорились. А на второй день к Юле уже пришла соседка на маникюр – говорит, услышала, что приехала мастер из Барнаула.

Дмитрий работал на рынке, продавал бытовые товары, а Юлия занималась ногтевым сервисом на дому, но поток клиентов не иссякал, и тогда супруги приняли решение открыть свой салон красоты. К такому необычному решению Дмитрий подошёл серьёзно – сам планировал пространство, делал мебель, все перегородки, ездил закупать необходимое оборудование. Говорит, что даже в детстве, приходя в парикмахерскую, он смотрел, изучал всё вокруг – какие зеркала, тумбочки, кресла.

– Было ощущение, что когда будет своя парикмахерская, надо же будет всё покупать, обустраивать. Вот и присматривался. Причём не сам придумал идею, а словно она так и была всегда в голове, как естественная мысль, что свой салон обязательно будет.

Но самым необычным для многих посетителей стало то, что Дмитрий и сам работает в салоне. Причём никем иным, как мастером маникюра, вместе с любимой женой.

Юлия вспоминает, с чего всё началось:

– Это было ещё в Барнауле. Пришла с работы и увидела Диму, сидящего за моими учебниками про ногти, маникюр, обслуживание. Удивилась, а он смотрит на меня своими лучезарными глазами и говорит: «Теперь ты мне практику покажи, теорию я выучил!».

Творческий тандем начал развиваться, Юлия обучала мужа хитростям профессии, и вскоре у него появились свои клиенты.

– Всё как-то удачно сложилось, само собой, – смеются супруги. И коллектив мастеров нашёл их сам. По дороге в Барнаул Дмитрий встретил знакомую женщину, парикмахера из Рубцовска, рассказал ей о своём будущем салоне. Та обрадовалась и пришла работать к ним, да не одна, а с коллегами по цеху. Черепановы очень гордятся, что все девять мастеров-парикмахеров работают у них постоянно, все 13 лет, с самого основания.

У Юлии и Дмитрия трое детей – 16, 14 и 5 лет. На вопрос об их будущем супруги ответили, что главное – получить образование и заниматься любимым делом. А где – в Рубцовске, Барнауле и ещё – неважно. Сама чета переезжать не планирует, им нравится наш небольшой, уютный город.

– В мире всё так быстро меняется, так что никакие планы мы не строим. Лучший план – это план на день, встал – и будь счастливым! В жизни случаются разные ситуации, нюансы, но они бывают для жизненного опыта, нашего обучения, чтобы стать ещё счастливей.

ВРубцовске