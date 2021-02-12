Рубцовск: В виртуальных концертных залах Рубцовска и Ярового состоялось более 20 трансляций | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото culture22.ru

В октябре 2020 года в Алтайском крае в рамках нацпроекта «Культура» открылись виртуальные концертные залы в Рубцовске и Яровом. За три месяца работы состоялись 24 трансляции концертов с участием выдающихся музыкантов, оркестров и хоровых коллективов из зала Московской государственной филармонии.

В Рубцовске виртуальный концертный зал, созданный в отделе искусств Центральной городской библиотеки, посещают зрители всех возрастных категорий, в том числе семьи с детьми. Трансляции идут по воскресным дням каждую неделю. Кроме этого, проводятся специальные трансляции для студентов Рубцовского филиала Алтайского государственного музыкального колледжа. Всего с 1 октября по 31 декабря 2020 года в Рубцовске состоялось 16 трансляций.

«В адрес библиотеки поступают многочисленные отзывы посетителей, которые выражают благодарность и восхищение тем, что получили возможность приобщиться к высокому искусству с использованием современных технологий», – рассказала директор БИС Елена Кайгородова.

22 октября 2020 года начал работу ВКЗ в ДШИ Ярового. За это время состоялось 8 трансляций, это были сказки с оркестром «Снегурочка» по пьесе А. Островского, «Золушка», «Музыкальная сказка о потерянном времени» и другие произведения.

Уже сформированы программы виртуальных концертных залов на февраль и март.

ВРубцовске