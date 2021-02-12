Рубцовск: Получить пенсионную выплату за умерших родственников станет проще | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Получить пенсионную выплату за умерших родственников станет проще | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото gazeta-efremov.ru

Как пояснили в Пенсионном фонде, россияне наследуют накопительную часть пенсии своих родственников после их смерти. В нее входят часть пенсионных отчислений, которые за человека выплачивают работодатели, а также доход, получаемый от вложения этих средств в различные проекты. Причем, средства накопительной части пенсии могут находиться как в государственном, так и негосударственном Пенсионном фонде. Это зависит от волеизъявления самого человека.

Сегодня для того, чтобы единовременно получить пенсионные накопления умершего родственника, правопреемникам необходимо лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.

С 30 января 2022 года россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников в электронном виде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста, нововведение будет заключаться в том, что заявление на получение пенсии (или отказ от неё) правопреемники умерших граждан смогут подать в электронном виде через Единый портал госуслуг.

Электронный документ после этого передадут в Пенсионный фонд России (ПФР). При этом документ должен быть закреплен электронной подписью получателя.

Новые правила будут действовать с 30 января 2022 года.

ВРубцовске

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