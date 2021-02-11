Рубцовск: В 2020 году жители Алтайского края получили свыше 6 миллионов средств реабилитации • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно в Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования за обеспечением жизненно необходимыми техническими средствами реабилитации обращаются более чем 20 тысяч жителей края. Только в прошлом году гражданам было предоставлено 6 646 743 шт. средств реабилитации на общую сумму более 407 млн рублей. Из них 32 млн рублей Алтайское отделение ФСС выплатило жителям региона в качестве компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.

В перечне предоставляемых изделий — свыше 300 наименований: слуховые аппараты, кресло-коляски, трости и костыли, различные виды протезов и протезно-ортопедических изделий. Всего порядка 70 видов средств ежедневного пользования.

Иногда инвалиду в соответствии с его программой реабилитации или абилитации рекомендовано техническое средство с определенными индивидуальными характеристиками.

За 2020 год такие средства на общую сумму более 16 миллионов рублей получили 46 жителей края. Из них 4 протеза верхних и нижних конечностей с внешним источником энергии, а также 7 активных протезов кисти и предплечья, изготовленных по современным технологиям 3D печати пластика и металла.

Фото: www.wwwomen.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске